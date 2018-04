E’ iniziata la campagna tesseramento 2018 del Quartiere di Porta del Foro

Associarsi è un modo per condividere insieme una passione, è credere che insieme con determinazione e coraggio si possono ottenere grandi risultati, è collaborazione e dialogo tra realtà diverse per raggiungere un unico fine, rendere il nostro Quartiere ed il nostro territorio sempre migliore.

Con il contributo, ovvero versando per la prima volta o rinnovando la tessera di: 25 euro (per diventare socio ordinario), 100 euro (per diventare socio 100X100) o 300 euro (per diventare socio sostenitore), porterai un contributo per noi fondamentale.

I Chimerotti fino ad anni 10 potranno tesserarsi gratuitamente, da 11 a 15 anni il contributo è di 10€.

Tutti i quartieristi interessati potranno sottoscrivere il modulo di tesseramento già durante la “Cena di insediamento” di domani, sabato 14 aprile.

– Socio Ordinario: i soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali. Hanno inoltre diritto di ricevere le informazioni locali, di usufruire delle agevolazioni previste e possono partecipare a tutte le attività dell’associazione. La quota associativa annuale minima è pari a € 25,00.

– Socio 100X100: i soci 100X100 usufruiscono di pari diritti dei soci ordinari, si impegnano formalmente con il Quartiere, firmando l’apposito “Modulo di Tesseramento 100X100”, a corrispondere al Quartiere, per 3 anni sociali consecutivi, una quota associativa di € 100,00.

– Socio Sostenitore: i soci sostenitori, usufruendo di pari diritti dei soci ordinari, godranno di ulteriori benefici determinati discrezionalmente dal Consiglio direttivo. La quota associativa annuale è pari a € 300,00.