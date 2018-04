A Porta Crucifera torna sQuola di Giostra

Dopo il successo delle scorse edizioni riparte “A sQuola di Giostra”, l’iniziativa del Gruppo Giovani del quartiere di Porta Crucifera che attraverso interviste a personaggi noti della manifestazione, visite guidate e giochi per i più piccoli ha fatto conoscere ancora di più il nostro Saracino. E proprio per questo torna con un programma pieno di novità. Il primo appuntamento è. In questa data insieme alla guida Rachele Fusai del Centro Guide Arezzo e Provincia visiteremo i locali della Fraternita e la chiesa di San Pier Piccolo. Il ritrovo è previsto per le ore 15.30 presso il Circolo Rossoverde. Il secondo appuntamento seguirà il classico format dell’iniziativa. , alle ore 21 , presso la Sala delle Lance del Quartiere avrà luogo “In ricordo di Ciuffino: il Capitano dei Capitani”, una serata dedicata interamente al Capitano

L’ultimo incontro è fissato per domenica 27 maggio con la “Giornata della Famiglia”. Dalle ore 11 in poi il campo prova Guido Raffaelli ospiterà i quartieristi di tutte le età. Una domenica intera all’insegna della Giostra e del Quartiere per confrontarsi, stare insieme e vivere quello che è il vero spirito della manifestazione. Un pranzo seduto e servito, giochi per grandi e per i più piccoli, la merenda ed infine i nostri giostratori al lavoro!

Un programma vario per mostra ogni aspetto storico e culturale della Giostra del Saracino… ed è proprio per questo che se “ami la Giostra non puoi mancare”.

Per informazioni contattare Giulia 3395429874 – Luca 3336523267