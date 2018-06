E’ la sera della Giostra questi i protagonisti

Porta Crucifera: i rossoverdi presentano una coppia di giostratori al debutto assoluto in Piazza. La dirigenza di Palazzo Alberti ha deciso di provare una strada nuova accantonando (per il momento?) la coppia che difese i colori cruciferini lo scorso anno. Andrea Carboni e Filippo Fardelli sono sempre in forza al quartiere ma non saranno loro a difenderne i colori almeno per questo 2018. Adalberto Rauco e Lorenzo Vanneschi hanno già corso e vinto, negli anni passati, la Prova Generaleanche se in Quartieri diversi. Al debutto anche Pia, il cavallo di Rauco, un Avelignese di 8 anni. Esperto della piazza perché affrontata in diverse occasioni con Luca Veneri e successivamente con Carlo Farsetti, invece, Carlito Brigante un cavallo di 16 anni razza Roana che accompagnerà Vanneschi.