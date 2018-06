Ue: Mattarella ricorda Modigliani, euro compatibile con piena occupazione

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Non è vero che l’obiettivo della piena occupazione affrontato come priorità assoluta avrebbe come conseguenza quella di mettere in soffitta il trattato di Maastricht e la moneta unica. Sono in grado di dimostrare che esiste un modo per rendere la moneta unica compatibile con la piena occupazione”. Parole di Franco Modigliani, citate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al sindaco del Comune di Iseo, Riccardo Venchiarutti, vicepresidente dell’Istituto I.S.E.O., in occasione del Convegno di studi internazionali dedicato a “L’eredità di Franco Modigliani nell’economia globale”, nel centenario della nascita dell’illustre economista.

“Dotato di straordinaria capacità analitica, animato da profonda passione civile, il grande economista ideatore della teoria del ‘Ciclo vitale’ del risparmio, che gli valse nel 1985 il Premio Nobel, ha affrontato con acutezza e lungimiranza -ricorda il Capo dello Stato- i temi del risanamento pubblico, delle pensioni, della lotta alla disoccupazione, della partecipazione italiana al processo di integrazione economica europea. Modigliani, come testimonia nella sua autobiografia, ebbe sempre chiarissimo che l’obiettivo di una economia sana resta la piena occupazione”.

“Il patrimonio di conoscenze scientifiche e di virtù civili che egli ci ha trasmesso -conclude Mattarella- testimonia la perdurante vitalità dei suoi insegnamenti che hanno favorito la crescita e la trasformazione del sistema economico italiano e rivoluzionato la finanza moderna”.