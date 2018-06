Edison con le ‘Officine’ guarda alle start up innovative

Torino, 14 giu. – (AdnKronos) – ”Le Officine Edison sono un primo passo molto importante per aprire l’innovazione ai centri di ricerca, alle università e alle istituzioni. In questo luogo nuovi svilupperemo progetti innovativi a beneficio delle comunità locali, della città di Torino, della regione partendo da quella che è la nostra attività principale sul territorio torinese, l’efficienza energetica”. Così, all’Adnkronos, Giovanni Brianza, direttore Strategia e Innovazione di Edison che a margine dell’inaugurazione delle Officine spiega: ”Qui focalizzeremo la nostra attività e cercheremo di lavorare insieme al Comune, al Politecnico, alle istituzioni, per analizzare i dati che riguardano i consumi energetici della popolazione torinese e cercheremo di proporre loro nuovi servizi per ridurre il costo dell’energia e far si che i palazzi di Torino diventino sempre più efficienti.”

”E’ un passo molto importante perchè quello che stiamo facendo è strutturare un’attività che si apre a tutto l’ecosistema dell’innovazione”, ha aggiunto Brianza ricordando l’investimento, nei mesi scorsi, nel fondo di venture capital Idinvest che investe in start up. ”Una parte soldi investiti – ha sottolineato – verranno dedicati alle start up italiane, quindi partiremo da Torino, da Milano e dal mese prossimo inizieremo a fare scooting sul territorio italiano per analizzare tutte le iniziative più meritevoli che l’italia può esprimere

”A Parigi dove c’è la sede del fondo manderemo delle persone per apprendere il mestiere, capire come inserirsi nel network delle start up e portare questo know how sul territorio italiano. Questo è molto importante – ha concluso – perchè l’Italia ha un grosso potenziale da esprimere e sono sicuro che nei prossimi anni lo svilupperà e riuscirà a creare delle iniziative di eccellenza”