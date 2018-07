Editoria: Crimi, incontro con Fieg propositivo e costruttivo

Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Ho incontrato il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) Andrea Riffeser Monti, per l’occasione accompagnato dai vice presidenti Francesco Dini e Giuseppe Ferrauto e dal direttore generale Fabrizio Carotti. L’incontro e’ stato cordiale e produttivo”. E’ quanto sottolinea in una nota Vito Crimi (M5S9, sottosegretario all’Editoria.

“Durante il colloquio – spiega Crimi – abbiamo affrontato diversi temi d’attualita’ nell’ambito dell’informazione e dell’industria di riferimento. In particolare, si e’ convenuto sulla necessita’ di tutelare tutti gli attori della filiera dell’editoria, non soltanto gli editori, ma anche i giornalisti precari, gli edicolanti, i distributori e i diversi operatori del settore. Fino ad oggi i finanziamenti pubblici non hanno avvantaggiato la filiera nella sua interezza, ma hanno privilegiato solo alcune realta’ a discapito di altre. Ho ribadito dunque la nostra intenzione di rivedere il sistema del finanziamento diretto e indiretto, in funzione di nuovi e diversi criteri che puntino alla reale efficacia di progetti innovativi. E’ nostro dovere tutelare la trasparenza del mercato”.

“Si devono evitare conflitti d’interesse e concorrenza sleale, e’ necessario sviluppare un’industria dell’informazione piu’ efficiente e sana, con aziende, imprese, start-up e professionisti di settore in grado di reggere autonomamente il confronto con il libero mercato, affrancandosi dai contributi pubblici”.

