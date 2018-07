Formazione: Donazzan, bene riparto fondi per ampliare corsi Its- Academy (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Gli Its-Academy, dove i corsi biennali alternano formazione teorica e pratica in azienda con docenti che provengono per metà dal mondo delle imprese – ricorda l’assessore – generano professionalità utili al mondo produttivo, a stretto contatto con i territori, come testimoniano gli indici di occupazione dei diplomati a sei mesi da conseguimento del titolo: 9 su 10 hanno già un contratto in azienda e, in alcuni settori come ad esempio il turismo, la percentuale sfiora il 100 per cento”.

“La Regione Veneto e il suo sistema imprenditoriale – conclude l’assessore – considerano l’erogazione di queste risorse un punto di partenza per un complessivo piano di rilancio e potenziamento di una formula formativa innovativa, che dimostra di essere flessibile e saper qualificare professionalità molto richieste dal mondo del lavoro e che ha bisogno di essere più conosciuta dai giovani, dalle famiglie e dalle scuole, per raggiungere maggiori livelli di adesione e di partecipazione”.

