Editoria: Marrocco (FI), M5S mette in pericolo democrazia

Roma, 14 set. (AdnKronos) – “L’obiettivo del M5S, che intende attuare attraverso il sottosegretario con delega all’editoria Crimi, è chiarissimo: limitare la libertà di stampa e il pluralismo dell’informazione attraverso la sottrazione di tutte le risorse possibili alle voci libere, affinché resti soltanto la piattaforma Rousseau, sovvenzionata dai parlamentari grillini, a fungere da ‘Pravda’”. Lo afferma Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia e membro della Commissione Cultura di Montecitorio.

“Così facendo – aggiunge Marrocco – il M5S sta mettendo in pericolo la nostra democrazia ed è ora che tutte le forze politiche e sociali, e tutte le Istituzioni, ne prendano finalmente atto e reagiscano. Quando i grillini erano all’opposizione erano soliti mettere all’indice sul loro blog giornali e giornalisti sgraditi; ora che sono al governo sono passati alla fase due, quella attuativa. Se potessero, i grillini assoggetterebbero la stampa ad autorizzazioni e censure ma, siccome non possono farlo perché è espressamente vietato dalla Costituzione, cercano di silenziare tutte le voci critiche mettendo gli editori nella condizione di fallire, i giornalisti nella condizione di non poter più fare il loro lavoro, con la conseguenza che i cittadini non avranno più fonti serie e credibili di informazione e riflessione e saranno sempre più bersaglio delle fake news”, conclude.

Mi piace: Mi piace Caricamento...