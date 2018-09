Lavoro: M5S, bene Confindustria per collaborazione riforma centri impiego

Roma, 14 set. (AdnKronos) – “Il MoVimento 5 Stelle apprezza la disponibilità manifestata da Confindustria a collaborare alla riforma dei centri per l’impiego, passaggio fondamentale per la realizzazione del reddito di cittadinanza”. Ad affermarlo in una nota è Daniele Pesco, presidente della Commissione Bilancio del Senato, e i membri Rossella Accoto, Marco Pellegrini ed Elisa Pirro.

I senatori pentastellati spiegano che ieri hanno avuto un incontro con Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria, durante il quale sono stati affrontati diversi temi, tra cui spending review, costo del lavoro, occupazione giovanile. “Gli industriali hanno manifestato disponibilità a ragionare con il M5S su una riforma dei centri per l’impiego che consenta ad essi di funzionare davvero, sia per le imprese sia per chi cerca lavoro”, aggiungono gli esponenti pentastellati.

Il MoVimento 5 Stelle, conclude la nota, “è impegnato da tempo a realizzare una riforma dei Centri per l’impiego che, nell’ambito dell’introduzione del reddito di cittadinanza, possa innescare politiche attive per accompagnare i cittadini in un più efficace percorso di inserimento nel mondo del lavoro”.

