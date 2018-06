Editoria: per IlFattoQuotidiano.it raccolta pubblicitaria +34% tra marzo e maggio

Milano, 26 giu. (AdnKronos) – Raccolta pubblicitaria in forte crescita per ‘IlFattoQuotidiano.it’, che parla di primi cinque mesi del 2018 “da record”. A maggio, spiega una nota, è cresciuta del +15%, ma con un ultimo trimestre (marzo-maggio) dove il dato è salito del 34%. Il risultato “rende merito al percorso di cambiamento della gestione pubblicitaria avviato a gennaio 2018 in collaborazione con gli esperti di Moving Up, la digital company che segue l’editore a 360° dal punto di vista della raccolta sia diretta che programmatica”. Sul fronte delle visite, il sito de Il Fatto segna un +50% in termini di pagine viste ed utenti.

La società editoriale sottolinea che i primi dati di Audiweb 2.0 relativi a giugno 2018 posizionano il sito come “il terzo quotidiano online, con 1.780.000 utenti unici giornalieri, arrivando a un totale di oltre 182 milioni di pagine viste a maggio 2018, con una crescita del 50% sull’anno precedente”.

Il 2018 “sarà per noi un anno di grande importanza che vedrà nuovi progetti sul fronte digitale con ancora tante innovazioni che stiamo studiando per migliorare costantemente la nostra offerta e per poter migliorare ulteriormente l’esperienza di fruizione dei nostri contenuti”, dice Cinzia Monteverdi, presidente e amministratore delegato di Editoriale Il Fatto.