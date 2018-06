Migranti: Macron, incontro ufficioso con Conte, scambio su immigrazione e area euro

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Con il premier Giuseppe Conte abbiamo avuto uno scambio privato ieri. Si è svolta questa discussione, dopo l’incontro di domenica e prima di quello di giovedì prossimo al Consiglio Ue sulle questioni legate ai migranti e alla zona euro”. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, nel corso di una visita al Vaticano con il Papa Francesco.

“Teniamo molto a rispettare il protocollo e per rispetto quando si incontra il Papa e ci si reca al Vaticano questa visita non va confusa con una visita al Governo italiano. Proprio per questo non era in agenda un incontro con il presidente della Repubblica italiana o con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte”.

Dopo l’incontro di domenica, riferisce Macron, “il premier italiano ha sollecitato un incontro. E abbiamo deciso di un incontro in modo ufficioso e privato ieri che sia rispettosa nei confronti del Vaticano”.