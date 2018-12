Edoardo Leo in “Ti racconto una storia”

Un altro grande appuntamento per Stagione 2018/2019. Mercoledì 19 dicembre sul palco del Teatro Comunale salirà uno degli attori italiani più affermati e acclamati dal pubblico. Biglietti esauriti già da giorni

Uno spettacolo atteso come non mai che ha già fatto registrare il tutto esaurito. Per abbonati e per i fortunati che sono riusciti ad aggiudicarsi un biglietto in platea l’appuntamento è per mercoledì 19 dicembre alle 21 e 30per “Ti racconto una storia” di e con Edoardo Leo. Lo spettacolo che vedrà sul palco l’attore e regista romano è sold out già da giorni.

‘Ti racconto una storia’ è un reading-spettacolo prodotto dalla Stefano Francioni Produzioni, con musiche di Jonis Bascir che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Vent’anni di ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione. È uno spettacolo che vuole far sorridere e riflettere, che racconta spaccati di umanità varia, che fanno ridere e pensare, che mettono in scena la commedia della vita, unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane. In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei, registi e dello stesso Edoardo Leo.

Dopo Monica Guerritore quello di mercoledì sarà un altro grande appuntamento per il cartellone di Fondazione Toscana Spettacolo. Un progetto pensato e organizzato, anche per questa stagione, dall’Amministrazione insieme a Fondazione per dialogare con il pubblico già affezionato e con quello che si avvicinerà curioso a questa forma di arte. Tutto questo in attesa della nuova edizione di “Materiali in Scena”, al via nel 2019.

Mercoledì 19 dicembre ore 21 e 30

Edoardo Leo

TI RACCONTO UNA STORIA

letture semiserie e tragicomiche

regia Edoardo Leo

musiche Jonis Bascir

produzione Stefano Francioni Produzioni

Un reading – spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo che fa sorridere e riflettere unendo parole e musica.