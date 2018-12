Manovra: De Petris, situazione gravissima e inaudita

Roma, 17 dic. (AdnKronos) – “La situazione che governo e maggioranza hanno creato al Senato sulla legge di bilancio è gravissima e inaudita. Mai era successo che il Parlamento fosse espropriato delle sue funzioni n modo così totale e brutale”. Lo afferma la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto.

“L’idea di portare il maxiemendamento, che di fatto riscriverà la manovra, direttamente in Aula per poi farlo votare con la fiducia, va oltre i limiti della forzatura istituzionale -aggiunge- ed è assolutamente inaccettabile. La presidente Casellati deve convocare immediatamente la Conferenza dei capigruppo per rinviare l’approdo in Aula della manovra e permettere alla commissione Bilancio almeno tre giorni per esaminare il maxiemendamento e subemendarlo. Sempre che il governo si decida davvero a presentarlo domani mattina e non provi a rinviare ancora. Questa situazione senza precedenti mette in pericolo la stessa solidità delle istituzioni democratiche. E’ una china che va fermata immediatamente”.