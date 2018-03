Elezioni: Cancelleri (M5s), Pd scomparso e per centrodestra incredibile batosta

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – “Il Pd è praticamente scomparso, la coalizione del centrodestra ha perso 100mila voti rispetto a novembre e Musumeci parla di un risultato segno del malessere? I cittadini hanno votato convintamente per noi, che non abbiamo responsabilità del disastro degli ultimi 20-30 anni. Il centrodestra si sentiva sicuro e, invece, gli è arrivata una batosta incredibile. Altro che segno del malessere, questa sconfitta è figlia dei 100 giorni di governo del nulla di Musumeci”. A dirlo è Giancarlo Cancelleri, coordinatore della campagna elettorale in Sicilia del M5s, commentando il risultato elettorale.

“In questa campagna elettorale ho incontrato parecchi delusi – aggiunge – si sono resi conto che Musumeci sta solo sostituendo gli uomini messi da Crocetta con i suoi: è un poltronaro come Crocetta. Malessere? Non ci sto, mi fa schifo un presidente che parla in questi termini della prima forza politica del Paese, cui invece dovrebbe guardare come interfaccia per risolvere i problemi dei siciliani”.