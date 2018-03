Elezioni: Cancelleri (M5s), spero Mattarella ci dia incarico

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – “Sono rimasto sbalordito dai risultati. In Sicilia, abbiamo preso un milione e 200mila voti, che non sono per nulla di protesta, come vogliono fare credere, ma arrivano da gente convinta della nostra linea, della nostra proposta, e che sono indirizzati contro il governo del nulla di Musumeci. Ho chiamato Luigi, speriamo che Mattarella gli conferisca l’incarico di fare il governo, ci aspettiamo grande attenzione per la Sicilia e questo perché Di Maio sa che la nostra Isola è stata lasciata troppo tempo indietro”. Così Giancarlo Cancelleri, coordinatore della campagna elettorale in Sicilia, commenta il risultato delle elezioni politiche, che ha portato il Movimento 5 Stelle a sfiorare il 50 per cento dei consensi in Sicilia.

“Abbiamo vinto 28 a zero – aggiunge – e Micciché ha il coraggio di dire che nell’ondata di protesta c’è stato il risultato straordinario di Forza italia, quando il centro destra ha perso 11 punti percentuali”. Rammaricato per il risultato delle Regionali? “No, in quell’occasione abbiamo salito un gradino della scala che ci ha portato davanti a una porta ben più importante, quella del governo della Nazione, se Mattarella ci darà la possibilità di formare il nuovo esecutivo”, conclude Cancelleri.