Elezioni: Grasso e Sereni comunicano scioglimento Camere

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – La vicepresidente della Camera, Marina Sereni, e il presidente del Senato, Pietro Grasso, hanno comunicato oggi pomeriggio nelle aule di Montecitorio e palazzo Madama lo scioglimento delle Camere come stabilito dal presidente della Repubblica. Ora le assemblee potranno continuare a riunirsi in regime di prorogatio.

E oggi sia alla Camera che al Senato sono stati annunciati i subentri di un deputato e un senatore. Per quanto riguarda palazzo Madama, Grasso ha annunciato che il seggio vacante per l’elezione del senatore Compagnone (Gal), eletto all’Ars, sarà assegnato a Mario D’Apuzzo. “Lo proclamo senatore, per poco…”, ha ironizzato Grasso. Alla Camera lascia Claudio Fava di Mdp (anche lui eletto all’Ars) e al suo posto è subentrata Valentina Laterza.