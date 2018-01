Elezioni: Guerini, positivo contributo Civica Popolare per alleanza larga

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – “Abbiamo lavorato, e continueremo a farlo, per un centrosinistra largo, plurale e inclusivo. È positivo che la lista Civica popolare, che oggi ha presentato il suo simbolo, contribuisca alla costruzione di un’alleanza che, assieme ad altri soggetti politici, sia competitiva e abbia l’ambizione di proporsi per il governo del Paese, senza vendere illusioni ma forte di proposte serie e concrete. Ancora oggi i dati Istat dimostrano che le scelte e le riforme di questi anni hanno creato lavoro per le persone e crescita economica. Continueremo su questa strada con i nostri alleati come Civica popolare”. Lo dichiara Lorenzo Guerini, coordinatore della segreteria Pd.