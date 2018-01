Elezioni: Santagata, baste promesse mirabolanti

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – “Reddito di cittadinanza: 29 miliardi. Flat tax: 40 miliardi. Cancellazione legge Fornero: 80 miliardi. Tasse universitarie: 1,9 miliardi. Neanche due settimane di campagna elettorale e abbiamo già totalizzato circa 150 miliardi di costi per le promesse elettorali. Di qui al 4 marzo se qualcuno non mette uno stop sarà facile superare il miliardo di euro”. Lo dichiara Giulio Santagata di ‘Insieme’.

“Noi di ‘Insieme’, la lista di ispirazione ulivista che si presenta alle prossime elezioni alleata del Pd, ci asteniamo dal fare promesse mirabolanti e impossibili da mantenere. L’’unica promessa, vera e responsabile, da fare ai cittadini italiani è quella di rendere non solo l’economia e l’ambiente ma la nostra spesa pubblica più sostenibile e ridurre il carico del debito sulle spalle dei nostri figli”, osserva.

“Il prossimo Governo, infatti, non potrà non affrontare il problema del debito pubblico e l’unico modo per farlo non sarà attraverso tagli lineari indistinti ma qualificando la spesa verso obiettivi di crescita sostenibili. E’ solo la crescita, infatti, che rende il debito sostenibile e, in prospettiva, realizza le condizioni per limitarne il peso e l’impatto negativo sull’economia”, conclude.