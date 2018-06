embargo 11,15 – Confartigianato: Merletti propone a Governo, contratto in 7 punti

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Proponiamo al Governo un contratto in 7 punti, semplici e concreti, da realizzare nei prossimi mesi”. Così il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti.

I sette punti, rileva, sono “modificate la recente nuova normativa sugli appalti: le micro e piccole imprese oggi non toccano palla, peggio di prima; ministro Di Maio, firmi il decreto per le nuove tariffe INAIL e a febbraio prossimo artigiani e commercianti terranno in tasca 1 miliardo di euro; guardate dentro al pasticciaccio brutto del SISTRI, decretatene immediatamente la fine e fate partire il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti; non confondete la tutela del made in Italy con la sola tutela delle specialità agricole italiane. È molto di più!; mettete alla prova la volontà degli Stati membri dell’Unione Europea a fare….”qualcosa di europeo”: osiamo fare una norma per i giganti del web che fissi la stessa tassazione in tutti i Paesi del vecchio continente?; riducete gli oneri generali che gravano sulla bolletta dell’energia elettrica a carico delle piccole imprese; tenete come riferimento le piccole imprese (4.313.163) per tutti i provvedimenti normativi che farete, e poi semmai fate una deroga per le restanti imprese (24.922). Finora si è fatto il contrario!”

“Ci troviamo -sottolinea Merletti- in un momento singolare della storia del nostro Paese: sentiamo fortissima la tensione di un cambiamento che interessa ogni aspetto della vita economica e sociale. Una tensione verso un nuovo equilibrio planetario, in cui la digitalizzazione e la globalizzazione avranno ridefinito i confini, le relazioni, le stesse idee delle persone, delle imprese, delle organizzazioni e degli Stati. Un processo di cambiamento che impegna il nostro presente in modo totalizzante, occupa la nostra testa con una idea di futuro ancora non comprensibile, e rischia di farci dimenticare il nostro passato, le nostre basi, il “da dove veniamo”, il perché di tante scelte e di tante azioni che ci hanno portato fin qui, ad essere quello che siamo. Rischia di farci dimenticare che l’artigianato, la piccola impresa, la trasmissione del mestiere, sono un ponte tra generazioni solido, anch’esso caratteristico e fondativo del nostro Paese”.