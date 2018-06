Pmi: Confartigianato, campioni export Made in Italy, 124,9 mld in 2017

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “I nostri piccoli imprenditori hanno reagito alla crisi con l’innovazione e con la ricerca di nuovi mercati: nel 2017 proprio i settori con la maggiore concentrazione di artigiani e piccole imprese hanno realizzato la migliore performance di sempre nelle esportazioni: ben 124,9 miliardi di euro. Portano nel mondo il meglio del made in Italy, ma mantengono le radici ben salde in Italia. Diversamente da quel che succede con le multinazionali nostrane, che producono all’estero e poi ‘esportano’ beni che chiamano made in Italy”. Ad affermarlo è il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, nel corso del suo intervento all’Assemblea.

Il lavoro, la ricchezza, il benessere prodotto dalle piccole imprese, rileva Merletti, “rimangono in Italia, così come le loro tasse. Ricordiamocelo! Trovare le risorse per investire in idee e nuovi prodotti: questo è uno dei problemi principali di chi fa impresa. Molti imprenditori si sono indebitati nei tempi di crisi pur di pagare lo stipendio ai propri collaboratori! Da noi non si fanno licenziamenti per ristrutturazioni o per motivi ‘tecnici’, nell’interesse di capitali, spesso esteri. Da noi il lavoro e l’intrapresa prevalgono sul capitale, anzi diventano essi stessi capitale”.

Un capitale umano e professionale solido, spiega Merletti, “perché affonda le radici nella società, nelle famiglie, nelle comunità locali. Non viene gestito in uffici di vetro a Francoforte o New York. Per questo l’Italia è forte e fa anche paura, economicamente parlando, perché non si controlla facilmente, solo con un clic sul computer. Tanta manifattura integrata coi servizi che si evolve continuamente e intercetta le possibilità di innovazione tecnologica”.