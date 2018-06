Enel: con Idc firma accordo finanziamento da 34 mln dlr per impianto in Zambia (2)

(AdnKronos) – “Accogliamo con entusiasmo la decisione di una nuova società di investire nel progetto Scaling Solar in Zambia, mentre continuiamo a promuovere nuove fonti di energia pulite e accessibili”, sottolinea Mateyo C. Kaluba, ad di Zambia Industrial Development Corporation. “Idc continuerà a essere un partner locale affidabile per gli investitori che presentino un interesse a lungo termine per investimenti in Zambia”.

Ngonye, il primo impianto di Enel nello Zambia, si trova nella Lusaka South Multi-Facility Economic Zone nel sud del paese e fa parte del programma Scaling Solar, che nel giugno 2016 ha assegnato a Enel il diritto di sviluppare, finanziare, costruire, possedere e gestire l’impianto. Enel investirà un totale di circa 40 milioni di dollari Usa nella costruzione della struttura, che dovrebbe produrre circa 70 GWh l’anno, aiutando il Paese a stabilizzare la fornitura di energia e a diversificare il proprio mix di generazione energetica.

L’impianto solare di Ngonye sarà di proprietà di una società veicolo della quale EGP deterrà l’80%, mentre la Industrial Development Corporation of Zambia (IDC) avrà una quota di minoranza del 20%. Il progetto per l’impianto solare comprende anche un accordo di fornitura energetica venticinquennale firmato con l’utility statale dello Zambia ZESCO.