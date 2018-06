Enel: con Idc firma accordo finanziamento da 34 mln dlr per impianto in Zambia

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – Il gruppo Enel e la Industrial Development Corporation (Idc) dello Zambia hanno firmato oggi a Lusaka un accordo di finanziamento di circa 34 milioni di dollari per la costruzione dell’impianto solare Ngonye (34 MW). Il finanziamento, si legge in una nota, comprende prestiti senior di importo fino a 10 milioni di dollari Usa dalla International Financing Corporation (Ifc), membro del Gruppo Banca Mondiale, fino a 12 milioni dal Ifc – Canada Climate Change Program e fino a 11,75 milioni dalla Banca europea per gli investimenti (Bei).

“La firma di questo accordo di finanziamento segna un importante passo avanti verso l’avvio di una presenza operativa di Enel nello Zambia, e ci aiuta a rafforzare la nostra attività nel Paese”, commenta Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power, la divisione per le rinnovabili del Gruppo.

“Daremo il nostro contributo allo sviluppo sostenibile dello Zambia attraverso la nostra energia rinnovabile, valorizzando l’abbondanza di risorse naturali del Paese e promuovendo la cooperazione con i più importanti partner internazionali e locali nel quadro del programma Scaling Solar”, aggiunge.