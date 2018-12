Enel: confermata in indice Ftse4Good (2)

(AdnKronos) – La leadership di Enel in materia di sostenibilità attira sempre più l’attenzione degli investitori ESG, la cui partecipazione nella società è in costante crescita e rappresenta oltre l’8,6% del capitale sociale del Gruppo al 31 dicembre 2017, con un incremento del 46% rispetto al 2014.

Questo aumento riflette la crescente importanza attribuita dal mercato finanziario agli elementi non finanziari nella creazione di valore sostenibile e di lungo termine. La posizione di leadership di Enel è riconducibile a una strategia che mira a sfruttare le opportunità di business associate a fenomeni come l’urbanizzazione, l’elettrificazione della domanda e la conseguente profonda decarbonizzazione, cogliendo le opportunità derivanti dalla transizione energetica globale in atto e svolgendo un ruolo attivo in questa importante sfida globale.