Carburanti: Up, ‘stacco Italia’ in 2018 praticamente azzerato

Roma, 12 dic. (AdnKronos) – Nel 2018 i prezzi industriali, al netto delle tasse, dei carburanti rete hanno seguito l’andamento dei prezzi internazionali dei prodotti raffinati (Platts), in linea con l’evoluzione dei prezzi dell’area euro. E’ quanto emerge dal preconsuntivo petrolifero Up che è stato illustrato oggi.

Il gasolio è cresciuto mediamente di 9,1 centesimi al litro rispetto ai 9,3 del Platts, mentre la benzina rispettivamente di 6,6 e 6,2 centesimi. Il cosiddetto ‘stacco Italia’ ponderato (benzina + gasolio) nel 2018 si è praticamente azzerato, attestandosi a 3 millesimi al litro. In particolare, per il gasolio in media è stato negativo (-2 millesimi), mentre per la benzina di 1,7 centesimi.