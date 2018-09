Enel: confermata in indice Stoxx Global Esg Leaders (2)

(AdnKronos) – Questo aumento, sottolinea il gruppo in una nota, riflette la crescente importanza che il mercato finanziario attribuisce a elementi non finanziari nella creazione di valore sostenibile a lungo termine. La costanza della presenza di Enel all’interno dei principali indici di sostenibilità a livello mondiale è dovuta a una strategia di ampio respiro sull’intera platea degli stakeholder.

La società colloca la sostenibilità e l’innovazione al cuore della propria strategia rispetto ad alcune delle sfide energetiche più importanti. Il gruppo Enel mette in pratica la propria visione in diverse parti del mondo affrontando due sfide prioritarie per l’indice STOXX: promuovere un’economia che punta alla decarbonizzazione e contribuire al progresso socio-economico.

