Enel: confermata in indice Stoxx Global Esg Leaders

Roma, 24 set. (AdnKronos) – Enel è stata ammessa, per il quinto anno consecutivo, nello STOXX Global ESG Leaders Index, l’indice che classifica le imprese in termini di performance in materia ambientale, sociale e di governance (ESG). Enel figura anche nei sub-indici STOXX Global ESG Social Leaders e STOXX Global ESG Governance Leaders in virtù dei suoi risultati in ambiti sociali e di governance. Anche la controllata spagnola di Enel, Endesa, è stata ammessa nelle tre classifiche.

Questo annuncio rappresenta il terzo riconoscimento nel mese di settembre dei progressi compiuti da Enel in materia di sostenibilità in ambito internazionale, dopo la sua conferma nel Dow Jones Sustainability Index World e nell’indice Diversity & Inclusion di Thomson Reuters. L’indice STOXX Global ESG Leaders offre una rappresentazione delle principali imprese globali secondo criteri ambientali, sociali e di governance, in base a indicatori ESG forniti da Sustainalytics, un importante fornitore indipendente di ricerca e valutazioni in materia ESG e di corporate governance per gli investitori.

Il Gruppo Enel è compreso in altri importanti indici di sostenibilità, quali il Dow Jones Sustainability Index World, gli indici Euronext Vigeo, Carbon Disclosure Leadership e Thomson Reuters Diversity & Inclusion. La leadership di sostenibilità di Enel, riconosciuta da questi indici, attira la crescente attenzione degli investitori ESG, il cui investimento nella società è in costante crescita e rappresenta oltre l’8,6% del capitale sociale del Gruppo al 31 dicembre 2017, pari a un incremento del 46% rispetto al 2014.

