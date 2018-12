Enel: Egp avvia produzione Hilltopper, primo parco eolico in Illinois (2)

(AdnKronos) – L’energia generata da una porzione di 100 MW di HillTopper verrà venduta alla multinazionale automobilistica General Motors, nel quadro di un secondo PPA a lungo termine, rifornendo tutti gli stabilimenti di General Motors nell’Ohio e nell’Indiana di elettricità interamente prodotta da fonte rinnovabile, aiutando l’azienda a far salire al 20% la sua fornitura di energia da rinnovabili. Attraverso un terzo accordo a lungo termine, l’energia generata da una porzione di 23 MW di HillTopper sarà venduta al fornitore di servizi e prodotti energetici retail Constellation, che cederà quindi l’energia a due clienti aziendali mediante distinti accordi di vendita.

Nell’ultimo anno Enel ha concluso accordi PPA per circa 570 MW con clienti commerciali e industriali (C&I) negli Stati Uniti, di cui 10 MW con Adobe e circa 320 MW con Facebook mediante l’acquisto di quote crescenti della produzione del suo parco eolico di Rattlesnake Creek, e 100 MW con Kohler dal suo parco eolico Diamond Vista da 300 MW. L’entrata in esercizio di entrambi gli impianti è prevista per quest’anno. Con i PPA di HillTopper, Enel ha stipulato ad oggi, direttamente o indirettamente, contratti di fornitura di energia per oltre 1,2 GW con clienti C&I negli Stati Uniti. Tramite questi accordi, Enel è in grado di creare soluzioni su misura per i propri clienti aziendali, con l’obiettivo di fornire loro l’accesso a lungo termine a una fonte di energia economica, sostenibile e affidabile.

L’impianto di HillTopper porta a circa 1.981 MW la capacità rinnovabile totale messa in rete da EGP in tutto il mondo da gennaio 2018 a oggi.