Internet: ePrice nuovo associato di E-Square

Milano, 12 dic. (AdnKronos) – La società di ecommerce ePrice entra nel gruppo internazionale di vendita al dettaglio E-Square, come nuovo associato in Italia. Per Raul Stella, Ceo di ePrice Operations “ePrice – ricorda il Ceo Raul Stella – è stato il primo rivenditore online di elettronica di consumo nel mercato italiano. Per la maggior parte della nostra storia ci siamo sviluppati e cresciuti da soli. Ora abbiamo l’opportunità di condividere la nostra esperienza di ecommerce con i rivenditori omnicanale di E-Square e di crescere e imparare ancora di più dalla nostra associazione con E-Square”.

“Con una posizione di leadership nel mercato online italiano ed una focalizzazione sugli elettrodomestici e sui prodotti hi-tech, ePrice sarà una fantastica aggiunta per E-Square” afferma Paul Tyson, managing director di E-Square. La partnership entrerà in vigore il primo gennaio 2019.