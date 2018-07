Enel: Starace riceve titolo Commendatore Ordine brasiliano Rio Branco

Roma, 12 lug. (AdnKronos) – Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Enel, ha ricevuto il titolo di Commendatore dell’Ordine di Rio Branco da Antonio de Aguiar Patriota, Ambasciatore del Brasile in Italia. Lo rende noto l’Enel in un comunicato. L’Ordine di Rio Branco, istituito nel 1963 in memoria del diplomatico brasiliano José Paranhos, barone di Rio Branco, è un riconoscimento che il Governo del Brasile conferisce a persone fisiche e giuridiche da tutto il mondo che si siano particolarmente distinte nei settori della politica, della cultura, dell’economia e delle scienze, con un forte e positivo impatto per il Paese.

In particolare, Starace è stato insignito dell’onorificenza per meriti in ambito economico e soprattutto per il carattere prioritario che, come AD di Enel Green Power prima e del Gruppo Enel poi, ha sempre riconosciuto al Brasile per la crescita di Enel, contribuendo in maniera innovativa ed efficace alla diversificazione del mix energetico nazionale brasiliano, tramite la diffusione della generazione da fonti rinnovabili e il rafforzamento della presenza di Enel nel segmento della distribuzione elettrica, entrambi ritenuti settori strategici per lo sviluppo sostenibile e la competitività del Paese.

“E’ per me un onore ricevere un riconoscimento che deve il suo nome a un grande brasiliano, il cui impegno per favorire il dialogo pacifico e costruttivo nelle relazioni internazionali si riflette nei valori di apertura e trasparenza del Gruppo Enel”, commenta Starace.

