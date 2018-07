Enel: Starace riceve titolo Commendatore Ordine brasiliano Rio Branco (2)

(AdnKronos) – Al Brasile, aggiunge l’ad di Enel, “abbiamo attribuito un’importanza strategica per la crescita di Enel in Sud America sin dall’inizio della nostra storia industriale come Enel Green Power nel Paese, cominciata nel 2010 con l’aggiudicazione di una piccola gara pubblica nel settore eolico. Il Brasile ci ha accolto, credendo nel valore della nostra proposta industriale, e ci ha consentito di contribuire alla diversificazione del mix energetico, alla digitalizzazione delle reti, all’avvio di nuovi segmenti di business”.

Oggi, in meno di un decennio, sottolinea ancora Starace, “siamo divenuti un leader di settore nel Paese e a questo proposito vorrei riconoscere l’impegno profuso dai miei colleghi, uno straordinario team di uomini e donne diversi per nazionalità e specializzazione, nel raggiungere un risultato così significativo, dedicando loro questa importante onorificenza”.

