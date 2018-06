Energia: Acerbo (Prc), Governo blocchi aumenti

Roma, 29 giu. (AdnKronos) – “Dal primo luglio aumenteranno le bollette di luce e gas. E’ finita la pacchia, verrebbe da dire a Salvini, se non ci fosse da piangere, per le famiglie e i consumatori. Il Governo intervenga subito per bloccare gli aumenti. Con la scusa del mercato ci stanno derubando!”. Ad affermarlo in una nota è Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea commentando l’aumento delle bollette della luce e del gas.

Dal prossimo primo luglio la spesa per l’energia per la famiglia tipo in tutela registrerà un incremento del 6,5% per l’energia elettrica e dell’8,2% per il gas naturale.