Invatec Medtronic: Camusso, inaccettabile chiusura siti, a rischio 314 posti

Roma, 29 giu. (AdnKronos) – “È inaccettabile la decisione della multinazionale americana Invatec Medtronic di chiudere i siti produttivi di Roncadelle e Torbole, spostando all’estero produzione, ricerca e sviluppo”. Così in una nota il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso. “Sono così vanificati – prosegue il leader della Cgil – i sacrifici dei lavoratori che non più di un anno fa hanno sottoscritto un accordo che aumentava il part time per salvare posti lavoro”.

Non è accettabile, aggiunge Camusso, “che l’azienda dopo aver acquisito brevetti di una produzione altamente specializzata, usato impunemente licenziamenti, ammortizzatori sociali e soldi pubblici, sposti in modo ingiustificato produzioni e la ricerca, lasciando 314 persone senza lavoro e senza prospettive”.

“Tutto il nostro appoggio – conclude il segretario generale della Cgil – va alle lavoratrici e ai lavoratori, al 90% donne, che con coraggio e determinazione sono da 22 giorni in presidio e sciopero permanente per il lavoro e la loro dignità. Servono risposte urgenti da parte delle Istituzioni, del ministero e anche delle associazioni industriali locali che non possono essere dei semplici spettatori”.