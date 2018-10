Energia: al via dal 9 all’11 a Veronafiere ‘Oil & Nonoil’ (2)

(AdnKronos) – “Con Oil&nonoil Veronafiere presidia il comparto strategico dei carburanti e delle stazioni di servizio. La manifestazione – spiega Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere – si caratterizza come evento b2b ma in grado di affrontare anche tutte le tematiche connesse all’energia e all’innovazione tecnologica, alla mobilità delle persone e delle merci, ai loro effetti sulla produzione, sull’ambiente e sulle comunità. Questa edizione di Oil&nonoil cade in un periodo in cui si potranno già delineare le prime valutazioni sugli effetti delle iniziative legislative e commerciali che stanno cambiando la rete. Per gli operatori della filiera, quindi, diventa fondamentale partecipare all’appuntamento, l’unico dedicato sul territorio nazionale e riferimento per i paesi del bacino del Mediterraneo. Un ruolo guida che conferma Veronafiere strumento efficace di sviluppo e promozione del business delle imprese”.

Quest’anno la manifestazione ha registrato una crescita del 30% dello spazio espositivo, alimentata soprattutto dalle società che avevano già partecipato alla passata edizione (+16%).

La presenza delle aziende a Oil&nonoil offre così un quadro completo della filiera produttiva ‘Energie, carburanti e servizi per la mobilità, dal quale gli operatori del settore attingono idee per il rinnovamento e l’innalzamento della qualità del servizio offerto agli automobilisti. Le aziende venete rappresentano l’11% del totale, segno di interesse e dinamicità: fra tutte è da segnalare il ritorno di Ceccato Spa, storico marchio del car wash. La rassegna è anche un momento di “formazione e informazione”, per analizzare sia la quotidianità che le scelte strategiche di migliaia di imprenditori, attraverso un ricco calendario di convegni e seminari.

