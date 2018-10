Energia: al via dal 9 all’11 a Veronafiere ‘Oil & Nonoil’ (3)

(AdnKronos) – Si inizia martedì 9 ottobre con due appuntamenti che illuminano aspetti qualificanti del settore. Alle 11 in Sala Rossa si fa ‘Il punto sulla lotta all’illegalità nel settore petrolifero’ con la Staffetta quotidiana, mentre alle 11.30 in Sala Blu con l’Unione Petrolifera si affronta il tema della eco-sostituzione dei combustibili con ‘Diesel: tramonto o nuova alba’, per dividere i fatti dai luoghi comuni. Nel pomeriggio la scena è di due protagonisti della transizione: alle 14.30 con Assogasmetano e CIB – Consorzio italiano biogas in Sala Blu si affrontano gli aspetti fiscali e procedurali del biometano.

Menù ricco anche mercoledì. Alle 9.30, in sala Blu, Faib, Fegica e Figisc approfondiscono le ‘Nuove tipologie di contratto nelle gestioni della rete carburanti’ mentre alle 10 in sala Rossa Federchimica-Assogasliquidi illustra le prospettive delle nuove forme del metano con ‘Il GNL tra innovazione e sviluppo del mercato’. Spazio al settore non-oil dalle 10.30 nella sala Verde con ‘EasyCarWash: la rivoluzione digitale del business dell’autolavaggio’, ambito che alle 12.30 in sala Blu vede l’assegnazione degli Oscar dell’Autolavaggista. L’Oscar, giunto alla terza edizione, promuove e valorizza la professionalità degli operatori nei confronti delle aziende fornitrici e dei clienti degli impianti di lavaggio. Il riconoscimento viene assegnato da una giuria a quei professionisti del lavaggio che, operando nel rispetto delle normative, forniscono servizi di qualità agli utenti. Gas naturale di nuovo protagonista alle 15.30 in sala Blu con la tavola rotonda ‘Il metano carburante della transizione energetica’ con lo speciale supporto di Snam4Mobility.

Giovedì ancora protagonista la rete e l’evoluzione digitale sin dalle 10 in sala Blu con ‘La telematizzazione delle accise (RE.TE) e la fatturazione elettronica: un binomio perfetto’ e, a seguire, alle 11.00 nella stessa sala ‘Fattura elettronica in 20 secondi’, appuntamenti a cura di TruckOne e Intrapresa. Alle 11.30 in sala Puccini si discute sul tema ‘Il mercato del gas naturale: grande opportunità o rischio prezzo?’. Per tutto questo, Oil&nonoil si conferma una tre giorni imperdibile per operatori del settore, portatori di interesse, aziende e comunicatori legati a un settore cruciale, oggi impegnato in una trasformazione profonda e importante verso il futuro della mobilità sostenibile.

