Energia: Margheri (Wec), Governo garantisca percorribilità nuovi investimenti

Milano, 10 ott. (AdnKronos) – “L’Italia ha grandi opportunità di investimenti infrastrutturali nel settore energetico, in diverse configurazioni. Allora la priorità sugli investimenti va messa anche a partire dalla percorribilità: dobbiamo trovare un modo perché investire in nuovi progetti e nuove infrastrutture in Italia diventi più semplice, più certo e condiviso”. Lo spiega all’AdnKronos Marco Margheri, direttore del World Energy Council Italy in occasione della World Energy Week in corso a Milano.

“L’investitore deve trovarsi davanti un percorso di gestione dell’investimento che gli chieda certamente di rispettare tutti i requisiti, ma deve avere – osserva – un percorso con tempi certi, meccanismi di interazione produttivi efficienti e con decisioni che diano garanzie. Per cui quando un investimento parte, deve sapere qual è il suo percorso”.

Rispetto alla Cabina di regia alla quale il Governo sta lavorando coinvolgendo alcune importanti partecipate statali, “il Governo discuterà obiettivi e modelli di ingaggio con le aziende che ha convocato. Su questo non intervengo, ma bisogna tenere alta l’attenzione sul fatto che fare cadere a terra questi piani e obiettivi è una operazione di sistema paese che deve coinvolgere le pubbliche amministrazioni, le comunità e il sentimento del paese tale per cui investire, crescere e fare innovare le nostre infrastrutture è una esigenza centrale”.

