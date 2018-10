Energia: Margheri (Wec), Italia non è isola, relazioni priorità Governo

Milano, 10 ott. (AdnKronos) – “Bisogna ricordarsi che l’Italia non è un’isola e il livello delle relazioni che noi abbiamo con i partner del Mediterraneo, con quelli che ci vendono materia prima e tecnologia, con i concorrenti stessi in campo energetico sono importantissime e devono stare tra le priorità del Governo”. Questo l’appello che lancia Marco Margheri, presidente del World Energy Italy, in occasione della World Energy Week.

“Nel settore energetico – sottolinea con l’Adnkronos – l’Italia ha un ruolo a cui gli altri paesi e le altre comunità guardano con grande interesse. Oggi c’è certamente un momento di cambiamento forte nel paese. Il settore energetico ha tempi lunghi, quindi ci sarà l’occasione per costruire nuovo dialogo e interconnessioni”.

E’ necessario, conclude Margheri, “continuare a considerare energia una delle leve essenziali del ruolo italiano nella regione mediterranea e sulla scena europea e internazionale”.

