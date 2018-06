Energia: Mattarella, da Sen obiettivi ambiziosi, certo di contributo Up

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “La Sen propone obiettivi ambiziosi, in coerenza con le scelte di tutela dell’ambiente e delle sue risorse, sottoscritto a livello internazionale dall’Italia. Anche il settore petrolifero è chiamato, in questo quadro, ad assolvere nuovamente a un ruolo di sostegno al cambiamento nell’ambito della transizione energetica in atto. Sono certo che Up saprà contribuire a questo percorso nell’interesse generale del Paese”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente di Unione Petrolifera, Claudio Spinaci in occasione dell’Assemblea annuale.

Un’Assemblea annuale di Unione Petrolifera, che quest’anno, rileva il Capo dello Stato, “celebra il 70 anniversario di Fondazione, una storia che ha accompagnato la crescita del Paese dal dopoguerra, il suo sviluppo industriale e l’espansione della mobilità di massa. L’accesso e la disponibilità e l’incremento di consumi dei prodotti petroliferi sono stati la chiave che ha aperto alla modernizzazione dell’Italia, alla diffusione del benessere, svolgendo un ruolo fondamentale nello stesso mutamento di costumi e comportamenti nella nostra società”.

La sicurezza del normale svolgimento delle attività economiche del Paese, sottolinea ancora Mattarella, “è fortemente dipendente dall’efficienza delle reti di approvvigionamento e distribuzione delle fonti di energia. Nuovi diritti dei cittadini e delle imprese, come quelli alla mobilità delle persone e delle merci, sono preoccupazione quotidiana di quanti, regolatori, autorità di governo, operatori del settore, sono impegnati nella garanzia dell’ordinato svolgimento della vita di ogni giorno. Il contesto nel quale ci troviamo ad operare è, oggi, fortemente segnato da valori come la sostenibilità dei modelli di vita e consumo, che propongono sfide altamente innovative”, rileva ancora il presidente della Repubblica.