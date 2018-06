Energia: Up, in 2017 fattura sale a 34,6 mld (+24,7%)

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Sale nel 2017 la ‘fattura energetica’ italiana. L’anno scorso la spesa nazionale per l’approvvigionamento di energia dall’estero si è attestata a 34,572 miliardi di euro, in crescita del 24,7% rispetto ai 27,725 mld del 2016, tornando così quasi ai livelli del 2015 (34,9 mld). E’ quanto stima Unione Petrolifera nella relazione annuale che è stata illustrata dal presidente di Up, Claudio Spinaci.

In ogni caso siamo ancora lontani dalla cifra record del 2012 di 64,9 miliardi di euro e rispetto ad allora il risparmio è pari a 30,3 mld. Il peso della fattura energetica sul pil nel 2017 è salito al 2% rispetto all’1,6 del 2016 e al 4% del 2012, anno con l’incidenza più elevata di questi ultimi 10 anni.