Energia: nuovo Gse pronto a sfida obiettivi al 2030 e a cambio passo (3)

(AdnKronos) – Per quanto riguarda l’avvio del prossimo triennio, l’azione del nuovo Vertice avrà come obiettivo un rafforzamento delle attività di servizio del Gse, per rendere tutti gli interlocutori più consapevoli e informati. Inoltre, il Gse intende porsi come un punto di riferimento per le politiche energetico-ambientali sul territorio e, in particolare, della Pubblica amministrazione. Dal punto di vista del funzionamento interno, il nuovo corso porterà con sé il miglioramento della qualità dei processi operativi interni, in un’ottica di semplificazione e ottimizzazione degli stessi.

“Siamo convinti del ruolo del Gse e della necessità che accompagni le istituzioni anche con questa struttura di supporto al Mise. Per accompagnare le imprese e i cittadini nel percorso di transizione energetica verso il 2030 – sottolinea Crippa- avremo bisogno di un soggetto capace di osservare e ascoltare le esigenze di tutti gli operatori del mondo dell’energia, fornire risposte tempestive e coerenti e agevolare le diverse opportunità. Ritengo che il Gse possa interpretare appieno questo ruolo. Sono sicuro, inoltre che i vertici del Gse sapranno dare alla società un volto nuovo, favorendo il dialogo e il confronto con gli stakeholder per promuovere efficienza e rinnovabili, rilanciando gli investimenti immobilizzati da troppo tempo e ribaltando la percezione di un Gse controllore e burocrate arcigno, immagine che, siamo sicuri, non appartenga più a questa struttura”.

L’efficienza energetica, aggiunge, “è un tema che ci è particolarmente caro: dobbiamo dare risposte più concrete”. Inoltre è necessario, spiega, “puntare anche sull’educazione al consumo e prevedere una formazione sul lato del consumatore”.