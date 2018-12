Energia: nuovo Gse pronto a sfida obiettivi al 2030 e a cambio passo

Roma, 11 dic. (AdnKronos) – Il nuovo Gse è pronto alla sfida degli obiettivi al 2030 e contribuire ad un deciso cambio di passo sia sul lato dell’efficienza energetica sia su quello delle rinnovabili. E’ quanto spiegano i vertici del Gestore dei Servizi Energetici (Gse) che oggi hanno illustrato, alla presenza del sottosegretario allo Sviluppo economico, Davide Crippa le linee programmatiche.

Nel 2017 la percentuale di consumi energetici totali coperti dalle fonti rinnovabili è stata di circa il 18%, pari a 22 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep). Di questi, il 51%, ha riguardato i consumi nel settore termico, il 44% il settore elettrico e, il restante 5%, i trasporti. Si tratta di risultati che, complessivamente, hanno consentito all’Italia di raggiungere e, addirittura, superare, l’obiettivo del 17% fissato dall’Europa al 2020. Resta, però, ancora molto da fare e il Gse, quale Istituzione il cui compito è la promozione dello sviluppo del settore, nei prossimi anni intende fornire un nuovo e importante supporto alle Autorità competenti per raggiungere gli altrettanto nuovi e più sfidanti obiettivi del Piano Energia e Clima.

“Sono convinto che le conoscenze, le competenze e il patrimonio di dati che il Gse ha a disposizione potranno fare la differenza nella nostra azione di supporto al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati insieme a tutti i Paesi della Ue”, sottolinea l’ad del Gse, Roberto Moneta, auspicando per il futuro “un aggiornamento delle misure, l’adozione di nuovi strumenti, la revisione di quelli esistenti e iniziative innovative, finalizzate a un deciso cambio di passo, sia per l’efficienza energetica che per le rinnovabili anche in collaborazione con partner pubblici quali, ad esempio, l’Enea”.