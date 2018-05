Eni: Descalzi, in Val d’Agri recuperate 338 tonnellate su 400 da sversamento

Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “In Val d’Agri sono state recuperate 338 tonnellate delle 400 tonnellate” legate allo sversamento di petrolio in Val d’Agri, in Basilicata. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi in merito alla vicenda del Centro olio Val d’Agri di Viggiano, in provincia di Potenza, e rispondendo alle domande degli azionisti. “La perdita – rileva ancora- è stata nell’area industriale e non è mai stata al di fuori”. L’ad del gruppo petrolifero italiano ha sottolineato “l’efficacia dell’operazione messa in sicurezza”.