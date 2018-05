Imprese: Green Arrow Capital completa acquisizione Quadrivio Capital Sgr

Milano, 10 mag. (AdnKronos) – Green Arrow Capital ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Quadrivio Capital Sgr. Con questa operazione, annunciata lo scorso novembre e finalizzata oggi a seguito del via libera di Banca d’Italia, Green Arrow punta a diventare una delle più importanti piattaforme indipendenti a livello paneuropeo nel settore degli investimenti alternativi con l’obiettivo di investire nell’economia reale.

“Siamo molto soddisfatti perché il closing di oggi rappresenta l’ultimo passaggio di un lungo processo competitivo che ha visto affermarci su importanti società di investimento italiane ed estere. Con questa acquisizione puntiamo a essere tra i protagonisti nel settore degli investimenti alternativi in Europa”, afferma Luisa Todini, Partner di Green Arrow Capital e Presidente designato della SGR ha commentato:

Green Arrow Capital è stata assistita da Rothschild in qualità di advisor finanziario, da Orrick e Legislab per la consulenza legale e regolamentare, e da KPMG come revisore contabile. Nell’operazione la società Quadrivio Italia è stata assistita da Lazard in qualità di advisor finanziario e, per la parte legale, dallo Studio Pedersoli.