Eni: ok Assemblea a bilancio 2017 e dividendo, a Cdp maxi assegno di 747 mln

Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Via libera dell’Assemblea degli azionisti di Eni al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 che ha chiuso con utile netto di 3,374 miliardi di euro, in forte miglioramento rispetto alla perdita di 1,4 mld del 2016, e alla distribuzione del dividendo di 0,80 euro per azione. A favore del bilancio e della distribuzione del dividendo hanno votato il 99% degli azionisti presenti in Assemblea.

A Cdp, che detiene una quota del 25,76%, arriverà un maxi assegno di 747 milioni di euro. Al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che detiene il 4,34%, arriva 126 mln di euro.