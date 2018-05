Governo: domenica M5S e Lega riferiscono a Mattarella, poi scelte Capo Stato/Adnkronos

Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Sciolto entro le 24 ore richieste l’interrogativo sulla possibilità o meno di dar vita ad una maggioranza parlamentare per sostenere un governo, Movimento 5 stelle e Lega entrano ora nella fase decisiva per formare concretamente il nuovo esecutivo. Un confronto complesso che richiede necessariamente tempi più lunghi, per questo i due partiti hanno chiesto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, altro tempo: riferiranno domenica prossima l’esito delle loro trattative.

Un’ulteriore proroga comunque indilazionabile, visto che entro quella giornata, che in mattinata vedrà il Capo dello Stato a Trento per l’Adunata degli Alpini, al Colle attendono la comunicazione delle risposte definitive, prodromiche agli ulteriori passaggi formali per arrivare alla soluzione della crisi. Se non dovessero arrivare, inevitabile che torni attuale l’ipotesi del governo di servizio.

Altrimenti, nessun ulteriore giro di consultazioni e Mattarella lunedì riceverà Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per conoscere le loro intenzioni circa il percorso da seguire per giungere alla costituzione del nuovo gabinetto e i termini dell’intesa raggiunta, a partire dai contenuti programmatici.