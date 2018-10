Eni: Pagani, infrastruttura abilitante è vero tema per sviluppo tecnologie (2)

(AdnKronos) – “Pensiamo allo sviluppo del 5G che è una tecnologia molto interessante dal punto di vista della trasmissione dei dati: dipende – fa presente – dove è disponibile e con quale copertura. Le tecnologie offriranno sicuramente grandi vantaggi per la salute, la sicurezza delle persone, l’ambiente e per l’economia circolare, come cioè ridisegnare un processo produttivo non in modo lineare ma circolare, riutilizzando tutto quello che si produce”.

E in questo senso, “il gap che sconta l’Italia rispetto alle infrastrutture, un po’ a macchia di leopardo, condiziona lo sviluppo di tali tecnologie nel paese. Abbiamo – evidenzia – centri di sviluppo accademici che rappresentano delle vere e proprie eccellenze e non possiamo lamentarci sul fronte delle competenze, perché tecnologia senza competenza è nulla. Per questa ragione abbiamo deciso di fare il grande investimento del green data center in Italia, perché amiamo questo paese dove nasciamo e viviamo. Dobbiamo comprendere queste tecnologie per capire come sviluppare la nostra società, l’industria e il terziario e non limitarci – conclude Pagani – ad essere solo dei consumatori”.

