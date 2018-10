Terzo Valico: Uilt, opera fondamentale, ripristinare 791 mln

Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Chiediamo al Governo di ripristinare nel Decreto Genova i 791 milioni di euro previsti per il Terzo valico, opera fondamentale per l’economia di tutto il Nord Ovest e per i porti della Liguria”. Ad affermarlo è il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, che per il quale “nello stesso decreto, occorrerebbe recuperare anche il ruolo dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza della Ferrovie (ANSF), mantenendola in vita senza confonderla con la sicurezza di strade e autostrade, perché abbiamo bisogno di incentivare il trasporto su ferro”.

“A tratto generale – conclude il segretario generale della Uiltrasporti – riteniamo che sia imprescindibile la realizzazione dei Corridoi europei Ten-t e delle tratte ferroviarie italiane ad essi collegate, considerato che il traffico merci alpino è in continua crescita, ma viene effettuato con netta prevalenza da camion, la cui forte concentrazione di transito genera pesanti conseguenze negative sulla sicurezza, sulla qualità dell’aria e sulla circolazione delle aree transfrontaliere”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...