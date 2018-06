Eni: progressi in commercializzazione Gnl del Rovuma Lng project in Mozambico (2)

(AdnKronos) – “Abbiamo compiuto progressi significativi a livello di commercializzazione e adesso – commenta nell’ambito della World Gas Conference Peter Clarke, President of ExxonMobil Gas and Power Marketing Company -stiamo portando avanti le negoziazioni su accordi di compravendita vincolanti per il Gnl del progetto Rovuma con alcune società affiliate dei partner dell’Area 4. Questi impegni ci consentiranno di avanzare nel percorso verso la decisione finale di investimento, che ci attendiamo di prendere nel 2019”.

La fase iniziale del Rovuma Lng project implicherà lo sviluppo dei campi di Mamba, nell’Area 4, e contribuirà a fornire ai consumatori energia affidabile e conveniente e a creare valore economico nel lungo termine per la popolazione mozambicana e per i partner dell’Area 4.

ExxonMobil Moçambique Limitada guiderà la costruzione e l’operatività dei treni di liquefazione e dei relativi impianti onshore per il Rovuma Lng project, mentre Eni guiderà gli sviluppi e l’operatività legati all’upstream. In parallelo all’aspetto commerciale, i partner stanno anche progredendo nelle attività di financing e lavorando con il Governo del Mozambico per l’approvazione del progetto. L’Area 4 è situata offshore a largo della provincia di Capo Delgado, nel nord del Mozambico, ed è operata dalla Mozambique Rovuma Venture, detenuta da ExxonMobil Development Africa B.V., Eni e Cnocd Dutch Cooperatief U.A., e che detiene la partecipazione del 70% a fianco di Galp Energia Rovuma B.V., KG Mozambique Ltd. ed Empresa Nacional de Hidrocarbonetos E.P., che detengono ciascuna il 10%.