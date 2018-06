Intesa Sp: filiali diventano Banca Assicurazione

Milano, 28 giu. (AdnKronos) – Novità in programma per tutte le filiali retail del Gruppo Intesa Sanpaolo: a partire dai prossimi giorni ed entro il mese di ottobre, cominciando dalle città principali per poi raggiungere anche le località minori, sulle vetrine saranno applicati nuovi adesivi catarifrangenti, che riportano il naming ‘Banca Assicurazione’ e riprendono i colori del logo Intesa Sanpaolo.

Il concetto di bancassurance, in Intesa Sanpaolo in sè non è nuovo: già 1.000 miliardi di euro di risparmi da amministrare e impiegare sono affidati al gruppo. L’ambizione del piano d’impresa 2018-2021 punta a proporre il Gruppo Intesa Sanpaolo come Wealth Management and Protection Company, leader in Italia e in Europa. Uno dei pilastri è l’offerta assicurativa, sui cui il Gruppo mira a diventare nei prossimi anni uno dei primi quattro operatori italiani delle assicurazioni nel ramo Danni e il primo per prodotti non motor dedicati alla clientela retail.

“Lo sviluppo del settore assicurativo, su cui Intesa Sanpaolo ha deciso di puntare, non solo rappresenta un’opportunità per il Gruppo, ma risponde al bisogno di protezione delle famiglie e promuove la crescita della nostra economia” ha commentato Stefano Barrese, responsabile della Banca dei Territori Intesa Sanpaolo.