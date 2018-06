Eni: seconda riunione advisory board, focus su geopolitica e Ue dell’energia

Roma, 29 giu. (AdnKronos) – La relazione geopolitica tra Stati Uniti, Europa e Russia, il piano progressivo e pragmatico di decarbonizzazione e l’evoluzione dell’Unione Europea dell’Energia. Sono questi i temi che sono stati discussi nel corso della seconda riunione dell’Advisory board di Eni, presieduto da Fabrizio Pagani. Gli advisor Ian Bremmer, Christiana Figueres, Phillip Lambert e Davide Tabarelli hanno discusso questi temi assieme ai membri del Cda e del Collegio sindacale di Eni.

In particolare il dibattito si è incentrato sulle trasformazioni che l’industria energetica deve affrontare e promuovere per assicurare energia per tutti sul pianeta in maniera ambientalmente sostenibile.

La riunione, rileva Pagani, “è stato un prezioso momento di scambio. I contributi dei nostri advisor sono di grande aiuto per la società. Costituiscono il quadro concettuale della strategia che l‘Eni sta sviluppando”. Il prossimo meeting è previsto ad inizio settembre.