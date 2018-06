Mafia: legale Contrada, persecuzione verso un uomo libero e innocente (2)

(AdnKronos) – Contrada era stato condannato nel 2007 a dieci anni per concorso in associazione mafiosa. Nel 2015 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato lo Stato italiano a risarcire il funzionario perché il reato per cui era stato condannato – concorso esterno in associazione mafiosa – all’epoca dei fatti non era ancora previsto dall’ordinamento giuridico. Gli avvocati di Contrada hanno presentato istanza di revoca della condanna, respinta dalla Corte d’appello di Palermo, ma nel 2017 dalla Corte di Cassazione che ha annullato la decisione dei giudici di appello dichiarando la sentenza ineseguibile e improduttiva di effetti penali.